Перемирие продлилось недолго: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа
Фото, видео: Reuters/Video Obtained By Reuters; 5-tv.ru
Представители ЦАХАЛ заявляют, что их действия являются ответом на несколько обстрелов со стороны ХАМАС.
Всего лишь несколько спокойных дней пережил сектор Газа, прежде чем Израиль начал новую воздушную операцию в анклаве. ВВС еврейского государства нанесли серию авиаударов якобы по военной инфраструктуре ХАМАС.
Но на пришедших из региона кадрах — прямое попадание по зданиям, где был размещен лагерь для беженцев.
Представители ЦАХАЛ заявили, что рейды стали ответом на несколько обстрелов со стороны ХАМАС, в результате которых погибло двое израильских военных. А министр нацбезопасности еврейского государства даже попытался убедить премьера Нетаньяху возобновить полноценную наземную операцию в анклаве.
Но в Тель-Авиве пока решили воздержаться от эскалации и сообщили, что режим прекращения огня со стороны Израиля возобновлен. Впрочем, по данным местных СМИ, силы ЦАХАЛ внезапно начали масштабные военные учения неподалёку от границы Ливана.
