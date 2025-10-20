Аварийная посадка самолета в Петербурге. Что известно

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Самолет кружил над городом несколько часов.

В Петербурге на несколько часов была парализована работа аэропорта Пулково. Экстренную посадку там совершил пассажирский самолет, который направлялся в Баку. Практически сразу же после взлета экипаж обнаружил техническую неисправность. Приземлившись, борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Сейчас пассажирам выдали еду и воду. В ближайшее время их должны отправить в Азербайджан резервным самолетом. В Пулково сейчас работает наш корреспондент Владислав Харев.

По нашим данным, после взлета у воздушного судна возникли неполадки со стойкой шасси. Самолет пришлось разворачивать, но перед этим он более трех часов кружил над Петербургом, чтобы выработать топливо. Приземлиться без приключений тоже не удалось — при посадке самолет выкатился за пределы посадочной полосы.

Фотография, сделанная одним из пассажиров после приземления, попала в распоряжение нашего телеканала. На ней видно, что самолет выехал на траву.

Теперь борт будут осматривать техники.

На борту самолета находились 162 человека, никто не пострадал — медицинская помощь никому не понадобилась. Отправиться в Баку они смогут утром, новый рейс запланирован на 8 часов 20 минут.

Сейчас пассажирам раздают воду и еду, а те, кто решит отправиться домой и не лететь в столицу Азербайджана, должен будет написать специальное заявление, чтобы получить компенсацию.

Из-за инцидента аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял другие рейсы. Сейчас аэропорт вернулся в штатный режим.

