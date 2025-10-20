Древнегреческие пластины с любовным заговором и проклятиями нашли в России

Фото: 5-tv.ru

Такие артефакты характерны для колоний Египта.

Археологи при раскопках Фанагории на Таманском полуострове обнаружили две необычные пластины: на одной, как считают ученые, нанесен любовный заговор, на другой — проклятие. Об этом сообщили в беседе с ТАСС в фонде Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Золотая пластина с приворотом украшена изящным греческим курсивом и магическими символами, среди которых выделяется омега — последняя буква алфавита, призванная запускать действие заклинания. Ученые отмечают, что золото подчеркивало значимость просьбы. По оценкам специалистов находка относится к IV веку н. э.

Рядом нашли свинцовую пластину с двумя мужскими именами. По мнению исследователей, она предназначалась для обряда, призванного навлечь беды и неудачи на кого-либо.

По словам экспертов, аналогичные магические артефакты чаще встречаются в древнегреческих колониях Египта. Таблички изготавливали из золота, серебра, бронзы или свинца в зависимости от цели ритуала.

Кроме того, в ходе раскопок обнаружены предметы, связанные с ранним христианством: апотропей IX–X веков — известняковый камень с молитвой о защите от зависти и колдовства, а также свинцовый крест-амулет для охраны товаров во время морских путешествий.

Древний город Фанагория, крупнейший античный памятник России, просуществовал более 1,5 тысяч лет и была столицей азиатской части Боспорского царства.

