«Следов нет»: волонтер рассказал о странностях в ходе поисков Усольцевых

При поиске Усольцевых в лесу не было замечено ни одного следа их пребывания

Семья пропала почти месяц назад.

Во время поисков семьи Усольцевых на Минской петле волонтеры тщательно прочесывали тайгу — осматривали поваленные деревья, тропы и русло реки. Но, как в беседе с aif.ru рассказал один из участников операции Семен (имя изменено), они не нашли ни единого следа присутствия семьи.

По словам Семена, он участвовал в поисках с первых дней после исчезновения Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины. Две недели на месте работали добровольцы из разных регионов, позже их сменили профессиональные спасатели краевой группировки «Спасатель».

«Следов пребывания их в тайге нет от слова „совсем“. <…> Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток. И все равно ничего не нашли», — поделился Семен.

Перед отъездом добровольцев, по его словам, некоторых из них попросили подписать документ о неразглашении. В это же время среди поисковиков стали распространяться слухи о присутствии спецслужб.

«Сейчас там работают МЧС и Следственный комитет, ФСБ я не видел», — уточнил Семен.

Он не верит в версию о побеге семьи за границу, хотя теоретически сделать это было бы возможно: район Минской петли находится недалеко от границы с Монголией.

«Мне кажется, с ними что-то случилось сразу в день пропажи. А Сергей был опытным человеком, на месяц в походы отправлялся. Но я все равно уверен, что они не сбежали», — добавил собеседник издания.

Семья Усольцевых — родители Сергей и Ирина и их пятилетняя дочь — пропала без вести в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Поиски начались 1 октября и велись с участием МЧС, полиции, волонтеров, опытных спелеологов и альпинистов, но активная фаза поисков была прекращена 13 октября.

Также был фиксирован сигнал мобильного телефона одного из членов семьи в день исчезновения, однако затем связь пропала.

