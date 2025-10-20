Покушение? Над кортежем вице-президента США Вэнса разорвался снаряд

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office Of Ukraine

По факту инцидента начато расследование.

Во время показательной стрельбы 155-миллиметровый снаряд преждевременно взорвался над автомагистралью, по которой проезжал кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет дорожного патруля.

Инцидент произошел на базе Кэмп-Пендлтон, где проходили мероприятия в честь 250-летия Корпуса морской пехоты. Осколки от снаряда повредили мотоцикл из кортежа охраны вице-президента и автомобиль дорожного патруля. По данным источников издания, в стрельбе использовались боевые боеприпасы.

После взрыва стрельба была немедленно прекращена, военные обследовали территорию, однако фрагментов снаряда на дороге не нашли. Никто не пострадал.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился временно закрыть участок трассы, что вызвало крупные пробки — по этому маршруту ежедневно проезжает до 80 тысяч человек.

«В следующий раз вице-президенту и Белому дому не следует так безрассудно относиться к жизням людей ради своих тщеславных проектов», — сказал Ньюсом, у которого есть разногласия с администрацией президента США Дональдом Трампом.

Представитель Первого экспедиционного корпуса морской пехоты подполковник Линдси Пирек подтвердила, что начато расследование причин преждевременного разрыва. Результаты, по ее словам, будут использованы для корректировки будущих маневров.

