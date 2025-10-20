Reuters: Самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы в море в Гонконге

Фото, видео: Reuters/Tyrone Siu; 5-tv.ru

Воздушное судно частично затонуло.

Грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Гонконге, в результате чего погибли два сотрудника аэропорта. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, инцидент произошел рано утром 20 октября. Самолет Boeing 747 турецкой грузовой авиакомпании при посадке в Гонконге выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с патрульной машиной аэропорта. В результате два сотрудника службы безопасности погибли.

«Боинг 747, ставший причиной самого смертоносного инцидента в аэропорту финансового центра за последние 25 лет, также упал в воду и частично затонул», — говорится в статье.

В момент инцидента на борту находились четыре члена экипажа. Все они спаслись. Их жизням ничего не угрожает.

