«Замечательное место»: экс-помощница Байдена рассказала о жизни в России

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Тара Рид в сентябре она получила российское гражданство.

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид рассказала, что живет в Москве и считает российскую столицу красивым городом с добрыми людьми. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

«Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», — сказала Рид.

Она также отметила, что довольна работой в RT.

«Это замечательное место — вы никогда не подвергаетесь цензуре, вам всегда позволено следовать своему любопытству и истине», — поделилась новоиспеченная россиянка.

В 2020 году Рид заявила о сексуальных домогательствах со стороны Байдена, однако тот отверг эти обвинения. В 2023 году Рид переехала в Россию, заявив, что чувствовала угрозы и давление в США.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Таре Рид российского гражданства. Она назвала это «большой честью» и «новым днем рождения», отметив, что намерена остаться в РФ.

