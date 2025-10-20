Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

Фото: Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура/sztproc

Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в аэропорту Пулково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем официальном Telegram-канале.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», — говорится в посте.

Согласно предварительным данным, рейс Санкт-Петербург – Баку совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Борт благополучно приземлился. Пострадавших нет. Однако в ходе посадки самолет, как уточняет прокуратура, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что людям, находящимся в зале ожидания, были предоставлены напитки.

О технических проблемах после взлета самолета рейса Санкт-Петербург — Баку AZAL стало известно рано утром 20 октября. Борт долго не мог совершить посадку. Но, к счастью, все закончилось благополучно.

В результате этого инцидента аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы. Позже эти ограничения сняли.

