«Деревянная»: Ольга Серябкина отпраздновала пятую годовщину свадьбы в Париже

Певица поделилась романтичными кадрами, сделанными на фоне Эйфелевой башни.

Певица Ольга Серябкина и ее супруг Георгий Начкебия отметили пятую годовщину свадьбы в Париже. Артистка опубликовала в соцсетях серию трогательных снимков, на которых запечатлена с мужем во время прогулки по французской столице.

«От до до си бесконечно люблю. С деревянной свадьбой нас, любимый», — подписала певица снимок.

На фото пара позирует на фоне Эйфелевой башни, нежно целуясь и обнимаясь. Для прогулки по Парижу Серябкина выбрала элегантную белую шубу и солнцезащитные очки, а Начкебия — классическое пальто.

История любви Ольги и Георгия началась около десяти лет назад. Сначала их связывала дружба, которая со временем переросла в романтические отношения. В 2020 году они поженились, а год спустя у пары родился сын Лука.

Ранее Ольга Серябкина признавалась, что их история — пример того, как настоящие чувства могут появиться после долгих лет дружбы. Долгое время певица предпочитала не раскрывать подробности личной жизни, чем подогревала интерес поклонников.

