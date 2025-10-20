Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов
Фото: Демьянчук Александр/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Движение рейсов в воздушной гавани восстановлено после вынужденной посадки самолета с технической неисправностью.
Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов после временной приостановки, связанной с инцидентом на взлетно-посадочной полосе. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«Аэропорт возобновил в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку», — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Баку, после взлета столкнулся с техническими неполадками — стойки шасси не убрались. В связи с этим борт несколько часов кружил над городом, вырабатывая топливо, прежде чем запросить посадку.
Самолет благополучно приземлился в Пулково, однако при посадке немного выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших в результате инцидента нет.
Из-за происшествия аэропорт временно приостанавливал работу, но вскоре все рейсы были восстановлены в штатном режиме.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.