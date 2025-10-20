«Помойте рот с мылом»: Бородина ответила на обвинения в обмане

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

Телеведущей пришлись не по вкусу некоторые комментарии поклонников.

Телеведущая Ксения Бородина грубо ответила поклонникам после того, как смогла восстановить доступ к своему взломанному аккаунту. В своем блоге знаменитость выложила видео, в котором не только радуется возвращению, но и возмущается, почему поклонники заподозрили ее в махинациях, решив, что она хочет на них подзаработать.

«Коль! Иди, сообщим хорошую новость нашим подписчикам, что мы вернулись. Мои дорогие, ура-а-а! Я вернулась! Что пережила за эти четыре дня я и моя команда, не передать словами. Спасибо всем!» — радостно заявила о своем возвращении Бородина.

Ксения, которая уже снимается в новом комедийном фильме, предостерегла поклонников, попросив их не переводить никому деньги и заверив, что постарается всех заблокированных мошенниками вернуть в подписчики.

Телеведущая не оставила без следа и слух о беременности, который распустили злоумышленники. Бородина опровергла новость о том, что ждет малыша, и попросила больше не затрагивать эту тему.

«Нет! Я не беременна! И убедительно прошу оставить эту тему, если вдруг она будет актуальна, я найду способ вам об этом сообщить. Спасибо за понимание», — заявила она.

После взлома аккаунта мошенниками многие поклонники Бородиной стали писать в комментариях, что она якобы сама решила подзаработать на подписчиках. Эту дерзость Ксения терпеть не стала. По ее словам, она ведет свой блог более 15 лет и никогда никого не обманула. Она посоветовала таким поклонникам «помыть рот с мылом».

«Ребят, а знаете, что еще поражает? Вы доверяете мошенникам свои деньги и переводите им. Я больше 15 лет веду свой аккаунт, никогда в жизни ни одного из своих подписчиков я не обманула, не кинула на деньги, не причинила умышленно какое-то зло. Некоторые из вас в комментариях пишут о том, что, значит, „ты, Самойлова и все остальные специально разыграли всю эту историю для того, чтобы нажиться на людях“. Ребят, помойте рот с мылом, пожалуйста», — твердо ответила Ксения.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, аккаунт телеведущей и блогера Ксении Бородиной взломали мошенники. Они опубликовали от ее имени фото с округленным животом и трогательно подписали кадры.

