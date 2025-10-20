Все включено в Австралии: есть даже крокодил в бассейне

Фото, видео: 5-tv.ru

Гости отеля побоялись плавать с рептилией.

В бассейне роскошного отеля в Австралии водятся крокодилы! Вот кадры отдыхающего хищника.

Видно, как рептилия притаилась на дне бассейна, да так, что сразу и не разглядишь. После того, как постояльцы сообщили о крокодиле, его моментально выловили инспекторы по охране дикой природы.

Оказалось, это детеныш, обошлось без жертв. Но даже после этого отдыхающие предпочли остаться на шезлонгах у края бассейна и не рискнули войти в воду.

Посетители теперь шутят, что их австралийский олл-инклюзив включает еще и дозу адреналина.

