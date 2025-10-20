Место, где смеются дети и замирают сердца: Цирк Никулина празднует 145-летие

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Даже в самые сложные для нашей Отчизны годы цирк на Цветном не прекращал работать. Во время Великой Отечественной его артисты продолжали дарить людям смех и надежду.

Сразу несколько мировых рекордов принадлежат артистам знаменитого цирка Никулина. До сих пор нет равных знаменитой династии Тесленко.

Стены цирка на Цветном бульваре помнят и легендарных клоунов — Карандаша и самого Юрия Никулина, который пришел сюда сразу после Великой Отечественной войны. Как этому месту удается сохранять свою магию вот уже 145 лет — расскажет корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Цирк Никулина — это эликсир вечной юности для всех, кто переступает его порог. Место, где даже взрослые могут вернуться в детство. Здесь по-прежнему царит доброта, сила граничит с изяществом, ну а невозможное становится реальностью.

То, что не под силу другим, для них — рабочие будни. Артистка цирка Никулина Вероника Тесленко парит под куполом. Воздушная гимнастка поразила весь мир, когда вместе с напарником без страховки исполняла трюки прямо под летящим вертолетом.

«Вот представьте, эта высота, но очень высоко. Он берет зубник. Я отстегиваю лонжу, и он отстегивает лонжу. В чистую держит меня в зубах, я в это время вишу в шпагате», — сказала артистка Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Вероника Тесленко.

Фамилия Тесленко — одна из самых известных в мире циркового искусства. Сложно поверить, но все, кто выступают в этом номере, — одна семья. 12 человек — несколько поколений артистов. Цирковая династия аж 4 раза входила в книгу рекордов Гиннесса.

Звезды никулинского манежа рискуют и задают мировые тренды. В старейшем цирке страны сейчас самое современное оснащение — свет, звук, зал на 2 тысячи зрителей. А 145 лет это был зал всего на 5 зрительских рядов.

Тогда здесь началась неувядаемая слава Карандаша — легендарного советского клоуна. Его настоящее имя — Михаил Румянцев. Знакомый всем сценический костюм артиста хранится в музее цирка.

«В натуральную величину, метр сорок два. Он видный был мужчина, он был невысок. И был безумно популярен? Ну, Майкл Джексон отдыхает», — сказал экскурсовод музейного центра Московского цирка Никулина на Цветком бульваре Александр Слабкий.

Во многом благодаря Карандашу в цирк на Цветном мечтали попасть все — и взрослые, и дети. Но у знаменитого клоуна была ещё одна миссия. Стать наставником человека, чье имя этот впоследствии цирк будет носить.

Юрий Никулин устроился сюда сразу после войны и посвятил цирку всю свою жизнь. Звездой стал в кино, но главным призванием считал клоунаду. Здесь был его второй дом. Он лично руководил строительством нового здания, открытого в 1989-м.

«Единственное, что по нашей просьбе не изменилось, — это фасад цирка. И сам зал. Архитектура зала, количество посадочных мест, вот эти колонны. И деревянные кресла», — сказал гендиректор московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.

По заветам Никулина цирк живет и сейчас. В нем переплетаются элементы современного шоу, театра и классического цирка, который вызывает восторг — независимо от возраста и национальности.

«Музыка, трюки, как и само шоу, все это просто невероятно! Мы впервые в русском цирке, и здесь неповторимая атмосфера!» — сказал турист из КНР Лю Синь.

Вот уже почти полтора века это место не перестает восхищать, вызывать улыбку и заставляет всех без исключения верить в чудо.

«Мой старый цирк опять со мной. Мой старый цирк — бульвар цветной. Мой старый цирк из детских снов. Мой старый цирк, моя любовь!»

