В Госдуме предложили сделать обязательной правовую экспертизу при покупке жилья

Увеличение случаев аферы при продаже недвижимости создало необходимость в обязательной правовой экспертизе сделок при продаже жилья.

В России могут ввести обязательную правовую экспертизу при покупке жилья. С инициативой выступили депутаты Госдумы на фоне участившихся случаев мошенничества.

Все чаще добросовестные покупатели остаются ни с чем из-за того, что пожилые люди продают свою недвижимость, переводят деньги аферистам, а потом обращаются в полицию.

В итоге суды возвращают квартиры предыдущим владельцам, а деньги, заплаченные за жилье, к тому моменту уже бесследно исчезают за границей.

Проводить экспертизу хотят поручить нотариусам при регистрации документов. Это должно обезопасить участников сделки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 1 июля 2026 года в России вступят в силу изменения, которые позволят использовать биометрические данные при заключении дистанционных сделок с недвижимостью. Россияне смогут подтверждать личность с помощью отпечатков пальцев, распознавания лица или радужной оболочки глаза.

