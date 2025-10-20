Две трети немцев считают, что украинским беженцам не нужно платить пособия

Bild: 70% немцев считают, что украинским беженцам не нужно платить пособия

Фото, видео: www.globallookpress.com/Florian Gaertner; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Германии заговорили о реформе системы поддержки безработных из-за беженцев, сидящих на выплатах от государства и игнорирующих предложения о трудоустройстве.

Почти 70% граждан Германии считают, что пособия для украинских беженцев — это ненужная мера.

Журналисты Bild посчитали, что в среднем прибывшие в страну получают 460 евро — это около 44 тысяч рублей. При этом в немецком правительстве заявляют, что большая часть приехавших остается без работы, несмотря на программы, которые позволяют трудоустроиться.

В связи с этим канцлер Фридрих Мерц объявил о реформе системы поддержки безработных. Теперь, если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости, его пособия снизят до минимума. А если он трижды игнорирует визит, выплаты полностью приостановят.

При этом, как отметило издание, свыше 60% немцев прямо призывают пригодных к военной службе украинцев вернуться на родину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.