Самолет успешно совершил посадку в Петербурге после технической проблемы

Фото: www.globallookpress.com/ Edgar Breshchanov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Рейс авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший в Баку, некоторое время кружил над городом.

Самолет, выполнявший рейс «Санкт-Петербург – Баку», авиакомпании Azerbaijan Airlines, у которого после взлета возникли технические проблемы, успешно совершил посадку в аэропорту отправления. Об этом 20 октября сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что у самолета не убрались стойки шасси после взлета, и борт некоторое время кружил над Санкт-Петербургом, вырабатывая топливо и ища возможность безопасной посадки.

На земле пассажиров ожидали спасательные службы. По данным источника, никому из находящихся на борту медицинская помощь не потребовалась.

Представители авиакомпании сообщили, что готовы встретить пассажиров и оказывать необходимую поддержку после инцидента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.