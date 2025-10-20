Двое мирных жителей погибли в Белгородской области в результате атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Еще один человек пострадал.

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородском районе погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом 20 октября в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали село Ясные Зори — взрывные устройства сбросили с дрона на территорию местного сельскохозяйственного предприятия. В результате погибли два мирных жителя и один получил травмы.

«От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», — уточнил глава региона.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в городскую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как ранее сообщал 5-tv.ru со ссылкой на губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, на газовом заводе в регионе из-за атаки беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины вспыхнул пожар. Загорелся один из цехов предприятия.

