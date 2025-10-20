Белоусов поздравил войска связи с профессиональным праздником

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны отметил высокий профессионализм связистов и их вклад в обеспечение боевой готовности в ходе СВО.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих войск связи с профессиональным праздником, который отмечается 20 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Более века военнослужащие войск связи с честью выполняют свой воинский долг, демонстрируют высокий профессионализм и преданность Родине», — подчеркнул Белоусов.

Он отметил, что значительный вклад в обеспечение боевой готовности вносят также ученые, конструкторы, инженеры и ветераны, передающие свой опыт новым поколениям военных.

«Равняясь на героев-предшественников, они четко и грамотно действуют в условиях специальной военной операции, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штабах, вносят весомый вклад в защиту суверенитета России», — добавил министр.

Ранее, 19 октября, президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем отца, подчеркнув значение роли мужчины в семье и воспитании детей, а также выразив благодарность участникам специальной военной операции за мужество и стойкость.

