«Мста-С» уничтожила пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Точными выстрелами цель была поражена и уничтожена.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили минометчиков, пункты управления дронов, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы, получив координаты целей, выдвинулись на огневую позицию, оперативно привели орудие в боеготовность, навели пушку на цель и приступили к выполнению задачи. Ведя беглый огонь осколочно-фугасными снарядами с увеличенной дальностью, артиллеристы уничтожили все цели и оперативно покинули позицию, вернувшись в подземное укрытие в районе ожидания.

ВСУ потеряли управление подразделениями на этом участке фронта, что немедленно использовали российские штурмовые группы для дальнейшего наступления.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.