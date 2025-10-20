«Не только говорят, а делают»: Шойгу о масштабной программе очистки Арктики

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За десять лет из региона вывезли более 25 тысяч тонн мусора.

Масштабная программа по очистке Арктики от мусора продолжается, и в ее реализации участвуют сотни добровольцев и ученых, рассказал секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу. В год празднования юбилея РГО он встретился с представителями «Известий», ТАСС, «Российской газеты» и «Комсомольской правды».

«Фактически все территории, на которых расположено Министерство обороны, мы очистили от всего мусора. За десять лет вывезено более 25 тысяч тонн разного рода бочек, металлолома и прочего мусора с территории Арктической зоны Российской Федерации», — отметил Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что сезонный характер работ создает дополнительные сложности для логистики.

«Вы же не повезете пустые бочки, поэтому было специально сделано оборудование по их прессовке, чтобы занимали меньше места. И это сезонная работа, нельзя ее начать и вести круглый год, в этом тоже сложности есть. Наши ученые разрабатывают абсорбирующие вещества. Работы много», — добавил он.

Глава Совбеза отметил, что масштабная программа стала возможной благодаря поддержке президента России Владимира Путина.

«Он не просто дал команду, он в 2010 году приехал на Землю Франца-Иосифа. Увидел, что вокруг сотни бочек и металлолом, края не видно, все заставлено. И тогда стартовала масштабная программа по очистке Арктики. И появились средства в федеральном бюджете, появились волонтеры, добровольцы, экологи, которые не только говорят, как все плохо, а своими руками делают Арктику чище», — сказал Шойгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай тестирует Северный морской путь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.