Сийярто выступит на встречах ЕС против военной помощи Украине

Дипломат объяснил эту позицию необходимостью защищать интересы Венгрии.

На встречах Советов Евросоюза по иностранным делам и по энергетике Венгрия выступит против продолжения военной помощи Украине. Об этом заявил на странице в Facebook* министр иностранных дел центральноевропейской страны Петер Сийярто.

«Завтра будет непростой день: Совет ЕС по иностранным делам и Энергетический совет одновременно проведут заседания в Люксембурге. К счастью, два зала заседаний находятся рядом, ведь нам приходится защищать интересы Венгрии в обоих местах», — написал дипломат.

Сийярто добавил, что в Будапеште ожидают непростую борьбу. Так, по его словам, в Совете ЕС по иностранным делам намерены еще сильнее разогнать провоенные настроения, продолжив закачивать Украину деньгами и оружием, а в Энергетическом совете собрались запретить покупку природного газа и нефти у России, чем нанесут удар по безопасности Венгрии в этой сфере.

Европейские дипломаты намерены рассмотреть в Люксембурге военную помощь Украине, новые антироссийские санкции и план Еврокомиссии по полному отказу от российских нефти и газа с 2028 года.

Ранее Петер Сийярто обвинил европейских политиков в попытках сорвать переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с целью продолжить конфликт на Украине. При этом венгреский министр пообещал обеспечить все условия для переговоров президентов России и США в спокойной обстановке на предстоящем саммите в республике.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что на встрече Путина и Трампа есть хорошие шансы достичь мира на Украине.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

