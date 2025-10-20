Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия России

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский лидер заявил, что РФ уничтожит Украину, если Киев не согласится на условия Москвы.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера принять условия президента России Владимира Путина для завершения конфликта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Трамп призвал Владимира Зеленского принять условия России для урегулирования конфликта на напряженной встрече в Белом доме в пятницу, предупредив, что Владимир Путин „уничтожит“ Украину», — говорится в публикации издания.

По данным газеты, переговоры проходили в крайне напряженной обстановке и неоднократно перерастали в словесные перепалки. Автор статьи отметил, что американский лидер «постоянно ругался» и повышал голос на украинского президента.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News подчеркивал, что при завершении конфликта Киев все равно потеряет часть территорий.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф предлагал Зеленскому передать России Донбасс, чтобы положить конец военным действиям, однако украинский лидер отказался идти на уступки Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.