«Уважение к своей земле»: Сергей Шойгу о создании нового учебника по географии

Главная цель — глубокое изучение и понимание родной страны.

В России появятся учебники по географии нового образца. В них будет обновлено содержание предмета с упором на передовые технологии науки. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Российской Федерации и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу. В год празднования юбилея РГО он встретился с представителями «Известий», ТАСС, «Российской газеты» и «Комсомольской правды».

По его словам, новые учебники географии будут более интересными для углубленного изучения России с учетом баланса между физической и экономической географией.

Шойгу отметил, что созданием единого государственного мировоззренческого учебника по географии для 5–11-х классов, а также атласов, контурных карт и иных материалов руководит вице-президент РГО Николай Касимов. В настоящее время РГО располагает только черновыми макетами, однако первые экземпляры могут появиться уже к 2028 году.

«Работы у нас впереди много, но это, знаете, хорошая работа — она возвращает уважение к себе и к своей земле», — заявил Сергей Шойгу.

Президент РГО добавил, что, помимо учебников, РГО занимается выпуском и других изданий — научных, просветительских, экспедиционных. Все они направлены на изучение и понимание родной страны.

«Иногда я думаю: если бы мы так же настойчиво продвигали географию и историю, как продвигаем банковские продукты или памперсы, мы бы знали страну гораздо лучше. Посмотрите, сколько рекламы про Турцию. А ведь можно было бы показывать вулканы Камчатки, Курилы, Байкал», — отметил Шойгу.

Кроме того, с 2017 года РГО проводит масштабный всероссийский конкурс среди профессиональных гидов и любителей коротких видеоэкскурсий «Лучший гид России». Он направлен на поиск экспертов высокого класса, которых РГО будет рекомендовать путешественникам.

