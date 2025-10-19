В сочинском поселке Дагомыс загорелись несколько домов и автомобиль

Фото, видео: Telegram/ МЧС Краснодарского края/mchs_kuban; 5-tv.ru

Площадь пожара достигла 350 квадратных метров.

В сочинском поселке Дагомыс горят несколько частных домов и автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

«Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенном по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Ленинградская», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС, огнем охвачено три частных домовладения и один автомобиль. Площадь возгорания достигла 350 квадратных метров, пожар был локализован.

Известно, что тушением пожара занимаются 69 человек и 21 единица техники.

