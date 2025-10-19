«Лицо натяну на шею»: Тодоренко намерена обратиться к пластическому хирургу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Регина Путешественница/todorenkoregina; 5-tv.ru

Любые проблемы, с которыми сталкивается телеведущая после родов, она старается воспринимать с юмором.

Телеведущая Регина Тодоренко, недавно родившая третьего ребенка, заявила о желании обратиться за помощью к пластическому хирургу. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.

«Идем с молодым человеком (имеется в виду ребенок в коляске. — Прим. ред.), гуляем. Уже часок. Сон никто не отменял, по крайней мере у него. А у меня морщины появились… Ну, ничего-ничего! Мы с ним потом справимся! Я потом лицо себе натяну… на шею», — заявила, издав злобный киношный смех, Тодоренко.

Телеведущая любые проблемы, с которыми сталкивается после родов, воспринимает с юмором.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ставшая третий раз мамой Регина Тодоренко поделилась снимком в купальнике. правда, звезда уточнила, что снимок был сделан еще до беременности, и сейчас ее тело выглядит «намного хуже». Тодоренко также заверила поклонников, что стремится в ближайшее время привести себя в форму.

