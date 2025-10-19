Израиль приостановил доставку гумпомощи в сектор Газа после эскалации конфликта

Фото: Reuters/Stringer

Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления после эскалации конфликта. Об этом стало известно из сообщения портала Ynet. Решение действует до дальнейшего уведомления.

Также издание опубликовало кадры, на которых якобы показано уничтожение с воздуха вооруженных боевиков, шедших к позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере сектора Газа.

Соглашение о прекращении военных действий в секторе Газа было заключено 13 октября в Шарм-эш-Шейхе.

Однако, несмотря на эти условия, израильские вооруженные силы нанесли ряд ударов по городу Рафах, который расположен на юге сектора Газа, о чем сообщило издание The Times of Israel. Удары, по словам представителей ЦАХАЛ, были ответом на атаку ХАМАС по позициям израильских сил в районе Рафаха.

При этом радикальное палестинское движение ХАМАС отрицало обвинения со стороны США, в том, что оно нарушило перемирие первым. По данным властей Газы, Израиль до этого 47 раза нарушал условия прекращения огня.

