Умерла победившая лейкемию актриса Мартина Брошар

Коллегами артистки по съемочной площадке в свое время были Ален Делон и Роми Шнайдер.

Французская актриса Мартина Брошар умерла на 82-м году жизни. Об этом говорят данные, опубликованные на портале kino-teatr.ru.

По имеющейся информации, сердце актрисы остановилось еще 18 октября, когда она находилась дома в Морлупо, недалеко от Рима.

Родилась Брошар в Париже 2 апреля 1944 года. Ее дебютной работой в кино стал фильм режиссера Франсуа Трюффо «Украденные поцелуи» 1968 года. В дальнейшем, в 1970-м, Брошар переехала в Италию. Там она начала уже регулярно сниматься в кинокартинах.

Коллегами Брошар по съемочной площадке оказывались многие известные актеры. Так, она снималась в ленте «Монахини из Сант-Арканджело» с Орнеллой Мути, с Роми Шнайдер — в драме «Женщина в окне», а также с Аленом Делоном — в картине «Плюшевый мишка». Брошар играла в фильмах «Гувернантка», «Паприка», «Подглядывающий», в сериалах «Лицо ангела», «Грех и стыд», «Салон красоты».

В 1990-х годах она стала известна и как писательница. Брошар выпустила два сборника детских рассказов.

Лейкемию у артистки диагностировали в 2003 году. Однако от смертельного недуга кинозвезда смогла вылечиться.

