Элитный отряд армии США был выдвинут к границам Венесуэлы
Элитный отряд армии США «Ночные охотники» развернули вблизи Венесуэлы
Фото: 5-tv.ru
«Ночные охотники» используют спецсредства, предназначенные для проведения операций в опасных условиях.
Президент США Дональд Трамп направил элитный отряд американский армии «Ночные охотники» к границам Венесуэлы. Об этом сообщает издание The New York Post.
«Элитное армейское подразделение, способное задействовать в бою некоторые из самых смертоносных сил специального назначения американской армии, было развернуто в Карибском бассейне», — уточнили в материале.
Уточняется, что «Ночные охотники» используют спецсредства, предназначенные для проведения операций в опасных условиях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовят рейды против Венесуэлы. Накануне американские бомбардировщики сутки кружили неподалеку от Каракаса.
Трамп во время традиционного брифинга в Белом доме заявил, что, не исключает ударов по наземным объектам страны. Опрадав потенциальные обстрелы борьбой с наркокартелями. Становится понятно, зачем стратегические бомбардировщики B-52 накануе целые сутки кружились неподалеку от венесуэльской столицы.
