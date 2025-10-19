Более 50 человек погибли в секторе Газа после прекращения огня

Фото: Reuters/Ramadan Abed

Более 150 человек пострадали в результате атак Израиля.

Минимум 51 человек погибли в секторе Газа из-за действий Израиля после вступления в силу соглашения о прекращении огня в регионе. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Источники в больницах Газы: 51 погибший и более 150 раненых в результате обстрелов израильской армии с момента решения прекратить войну в секторе Газа», — сообщает телеканал.

Прежде, 13 октября, президент США Дональд Трамп и страны-посредники — Египет, Катар и Турция — подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Документ был заключен в ходе международного саммита на курорте Шарм-эш-Шейх, посвященного мирным инициативам в регионе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Израиль нанес авиаудары по Рафаху. Уточняется, что удары стали ответом на атаку из Газы на израильские силы в районе Рафаха.

Палестинское движение ХАМАС отвергло обвинения со стороны США в нарушении условий перемирия с их стороны. По данным властей Газы, Израиль ужеи 47 раз нарушил условия прекращения огня.

