Губернатор Вологодской области проверяет информацию о дебоше своего зама в отеле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава региона воздержался от обвинений в адрес коллеги.

Заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев сообщал о том, что собирается отправится в частном порядке в Санкт-Петербург, перед тем как в СМИ появилась информация о вероятном дебоше с его участием в отеле. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Иноземцев в пятницу сообщил мне о планах поехать в Санкт-Петербург с женой и дочерью на соревнования ребенка. Это частная поездка», — отметил политик.

При этом он подчеркнул, что не спешит с обвинениями в адрес коллеги и для начала прояснит для себя ситуацию.

«Огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было не собираюсь. Разберусь», — пообещал Филимонов.

Губернатор добавил, что характер конфликта был бытовым. Помимо этого, он пояснил, что драка — самый плохой способ показать свою силу. В настоящее время причины инцидента выясняются.

«Для желающих помериться силой есть спорт — возможность сделать это на тренировке, татами или ринге. Если даже оппонент очень неправ, нужно сохранять холодный рассудок. Особенно, если ты государственный или муниципальный служащий», — рассудил губернатор.

Ранее, писал 5-tv.ru, сотрудники Росгвардии пресекли дебош в ресторане в центре Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.