Кнут, кляп и холодильник: подробности убийства беременной модели Малисы Мун

Девушку били кнутом и засунули в холодильник с кляпом во рту.

Убийца 31-летней американской актрисы Малисы Муни избивал ее кнутом, а после смерти засунул ее труп в холодильник, обмотав электрическими шнурами и кусками платья. Один из фрагментов ткани преступник поместил ей в рот как кляп. Подробности жестокой расправы сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на прокуратуру.

Тело Малисы Муни нашли в ее квартире в Лос-Анджелесе 12 сентября 2023 года. Согласно заключению судмедэкспертов, девушка находилась на втором месяце беременности. У Муни вырвали клочки волос, ее тело было покрыто синяками. Смерть наступила в результате удушья.

За пять дней до этого модель начала встречаться с 43-летним Магнусом Хамфри. Прокуратура на судебном заседании 17 октября 2025 года высказала версию обвинения – по предварительным данным, мужчина поссорился со своей возлюбленной из-за денег.

Защитник в свою очередь заявил, что аргументы обвинителей «неубедительны», указав на отсутствие очевидцев расправы и каких-либо признаков агрессии со стороны его клиента по отношению к Муни. Свидетели показали, что подозреваемый был «одержим» избранницей, постоянно называя ее «моя девушка, моя женщина» и почти не отходя от нее в течение их коротких отношений.

