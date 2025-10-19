Дочь Ефрема Амирамова на похоронах в Израиле произнесла последние слова певца

Фото: www.globallookpress.com/Valery Lukyanov

У могилы исполнителя хита «Молодая» собрались более ста человек.

Дочь певца, автора и исполнителя хита «Молодая» Ефрема Амирамова Лея произнесла его последние слова во время похоронной церемонии на кладбище в Реховоте, Израиль.

«Я не успел успеть», — сдерживая слезы, процитировала она.

Вместе с наследницей покойного исполнителя на траурное мероприятие прибыла и вдова артиста Ирина. У могилы артиста собрались более ста человек, многие из которых приехали издалека.

При этом подруга ушедшего из жизни Амирамова, певица Наталия Гулькина, отмечала, что после того, как она узнала о смерти Ефрема, сразу написала Ирине.

«Себя он плохо почувствовал, как будто что-то не то съел. Попросил Ирину вызвать скорую помощь. Она говорит, что в последнее время, наоборот, он потрясающе выглядел. Был живой, энергичный, жизнерадостный», — пояснила Гулькина в телепередаче на федеральном канале.

Однако эти слова не подтвердила менеджер Амирамова Марина Кунижева. Она заявила, что с певцом в момент приступа не оказалось родных. По ее словам, он оставался дома вечером один, и у него начались колики до жжения. На следующий день ситуация ухудшилась. Рядом с артистом находилась только Марина.

Сам Ефрем Григорьевич в последнем интервью рассказал, что ушел от жены давно. Здоровье артиста подкосилось в 2022 году, когда он пережил два инфаркта и инсульт. После мужчина проходил реабилитацию в Израиле. Затем исполнитель вернулся на родину.

Амирамов ушел из жизни 9 октября. Причиной смерти был назван сепсис. Ему было 69 лет. Тело музыканта перевезли в Израиль из его родного Нальчика. По еврейской традиции его хоронили в саване. Могилу Амирамова усыпали камнями, которые являются символом вечности.

