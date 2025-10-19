Фото: Reuters/Dawoud Abu Alkas

При этом в силу уже вступило соглашение о прекращении огня.

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel. Уточняется, что удары стали ответом на атаку из Газы на израильские силы в районе Рафаха.

В то же время продолжаются споры относительно соблюдения режима прекращения огня. Палестинское движение ХАМАС отвергло обвинения со стороны США в нарушении условий перемирия с их стороны. По данным властей Газы, Израиль ужеи 47 раз нарушил условия прекращения огня, в результате чего погибли 38 человек.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках договоренностей в ХАМАС освободили 20 заложников, удерживаемых с 7 октября 2023 года, тем самым передав Израилю всех выживших пленных.

Израиль, в свою очередь, освободил 1718 заключенных из сектора Газа, а также 250 человек, отбывавших длительные или пожизненные сроки.

