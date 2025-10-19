«Все будет супер»: Агата Муцениеце показала палату в выбранном роддоме

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Беременная актриса Агата Муцениеце выбрала роддом и палату, в которой на свет появится ее малыш. Соответствующим кадром она поделилась с подписчиками в соцсети.

Фото: Instagram*/agataagata

По словам будущей мамы, родильная палата крайне комфортная. В самой комнате есть телевизор, а также голосовой помощник «Алиса», который можно включать во время схваток, чтобы слушать музыку.

Помимо этого, в роддоме не забыли и про будущих отцов. Для них присутствует отдельная комната, где можно полежать, выпить кофе и, как заметила артистка, «понервничать в спокойной обстановке».

Агата призналась фанатам, что в настоящий момент переживает некоторое волнение перед рождением ребенка.

«Я выбрала роддом и сейчас иду смотреть родильный бокс, то есть сюда приеду, когда начну рожать. Почему-то сразу нервничаю, ну ладно, все будет супер», — отметила актриса.

При этом она поделилась подробностями того, что ее ожидает после родов.

«Мне по секрету сказали, что после родов у меня будет новая VIP-палата», — добавила радостно она.

Малыш родится у Агаты от ее мужа и музыканта Петра Дранги. Для супруга актрисы он станет первенцем, а для артистки — третьим ребенком: у нее также есть сын и дочь от брака с актером Павлом Прилучным.

