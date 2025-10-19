В Калининграде девять школьников отравились, поев в местном кафе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

У учащихся обнаружили норавирус.

В калининградском кафе «Бела Дона» отравились девять школьников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ученики двух классов находились на мероприятии, после приема пищи в данном заведении их госпитализировали с острой кишечной инфекцией.

Специалисты диагностировали у детей норавирусную инфекцию, сообщили в Telegram-канале ведомства. После обследования пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

В кафе же выявили неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений и нарушение поточности технологических процессов. Кроме того, в заведении неправильно хранили продукцию и реализовывали просроченный товар.

Часть еды продавалась без документов, подтверждающих качество и безопасность. Также сотрудники не соблюдали режимы уборки, мытья посуды, на месте не было дезинфекционных средств, к работе допускали людей без медицинских книжек.

Деятельность кафе приостановлена. Школа и организатор питания получили предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Бурятии от пищевого отравления пострадали 43 человека, среди них — 18 детей.

