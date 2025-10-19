Отравившиеся в Бурятии ели шаурму и онигири

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

После употребления этих продуктов более 40 человек госпитализированы с острыми кишечными симптомами.

Массовое отравление в Бурятии, может быть связано с шаурмой и онигири. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительно, в Улан-Удэ массовое отравление произошло после употребления продуктов, приобретенных в торговой сети «Николаевский».

Председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что пострадавшие обратились в инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции: рвотой и тошнотой:

«Все, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети „Николаевский“, такую как шаурма, онигири и т. д., и те, у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции — рвота, тошнота, жидкий стул и другие, — обращайтесь за медицинской помощью по телефону „103“ и в приемное отделение инфекционной больницы».

Всего пострадали 43 человека, из них 36 госпитализированы, в том числе 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет. В ходе медицинских исследований у трех пациентов подтвердился сальмонеллез.

Следственный комитет по Республике Бурятия возбудил уголовное дело по статье об изготовлении и продаже продукции, не соответствующей требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

