Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бывший президент США посетил церковь. Как он себя чувствует?

Экс-президент США Джо Байден впервые был замечен на публике после того, как стало известно о прохождении им курса лучевой терапии по поводу онкологического заболевания. Об этом 18 октября сообщила газета The New York Post.

Согласно информации издания, в субботу Байден посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа в Брендивайне. Отмечается, что после службы он покидал церковь медленно, опираясь на сопровождающую его женщину.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что Байден начал пятинедельное лечение с применением лучевой терапии, связанное с его диагнозом — рак предстательной железы.

В конце мая Байден публично заявил о начале лечения онкологического заболевания, подчеркнув, что болезнь не распространилась на другие органы. Он также отметил, что чувствует себя хорошо и сохраняет позитивный настрой.

Позже, 4 сентября, телеканал NBC сообщил, что экс-президент перенес операцию по удалению рака кожи — спустя несколько месяцев после постановки диагноза рака простаты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.