В России предложили увеличить срок обучения в школах до 12 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подобный подход к образованию «диктуют реалии времени».

Срок обучения в школах стоит увеличить с 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. Такое мнение выразил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет», — отметил он в интервью ТАСС.

По мнению Гриба, такая мера обусловлена изменившимися требованиями времени. Он добавил, что школьная программа становится все более сложной: увеличивается количество учебных предметов и объем усваиваемой информации.

Кроме того, он указал, что в ряде стран обучение искусственному интеллекту начинают практически с начальных классов. Поэтому в 11 лет просто невозможно уместить все необходимые знания.

Гриб подчеркнул, что вопрос введения 12-летнего школьного обучения необходимо обсудить и принять решение в ближайшие один-два года. Это улучшит качество образования в школах, которое является базой для высшего и среднего профессионального обучения.

Отмечается, что тема будет активно рассматриваться в Общественной палате, Российской академии образования и на общественном совете при Министерстве просвещения.

«Хотелось бы, чтобы педагогическое и родительское сообщества тоже подключились к этому обсуждению», — добавил он.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.