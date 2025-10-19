Инъекция с маркетплейса: как подпольная косметология уродует женщин

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Женщины получают не заветное омоложение, а пожизненные шрамы.

Дверная ручка не выдерживает натиска столичного косметолога. Это реакция на найденные нами в ее кабинете незарегистрированные препараты. За несколько секунд до вспышки гнева псевдо-врач предлагает нам омолодить кожу.

Ни лицензии, ни подтверждающих медицинских документов нам косметолог показать так и не смогла. Зато в ее шкафах мы нашли десятки упаковок со шприцами с готовым к инъекции подпольным препаратом.

У большинства препаратов, которые представлены в этом косметологическом кабинете, нет маркировок, а значит, и проверить их регистрацию тоже невозможно. Они содержатся, все мятые, рваные. Что за состав, тоже непонятно.

Флаконы стоят без упаковок. Проверить их срок годности невозможно. Среди них — незарегистрированные препараты.

В стихийный косметологический кабинет вызываем сотрудников полиции. Врач убегает. Такая реакция предсказуема. У косметолога мы нашли препарат, использовать который запрещено, — «Дермахил». По данным Минздрава, он не зарегистрирован в России.

Рынок косметологии заполонили подпольные бригады красоты. Глобальная проблема сейчас — нелегальные препараты. Те, которые в России считаются незарегистрированными. В цифрах это десять миллиардов рублей — 55% всего рынка. В прошлом году было сорок с небольшим.

«По факту значительный объем рынка, и по некоторым категориям он превышает шестьдесят — 70%. Сейчас серый рынок — это такое явление, к сожалению, неблагоприятное, оно постоянно как бы усиливается», — объясняет исполнительный директор фармацевтической компании Ольга Гончарова.

Страдают от таких процедур девушки, которые мечтали об идеальной коже. И получают не омоложение, а пожизненные шрамы.

Обычное увлажнение кожи обернулось для Лилии Титовой несколькими сложнейшими операциями. На шее появились десятки непонятных шишек, удалить которые не брались многие врачи. Косметолог, которая проводила инъекции, даже не стала разбираться, а просто перестала выходить на связь. Узнать, что за препарат был введен, удалось только на заседании суда.

«Мы услышали, что данный препарат был куплен на маркетплейсах. То есть он не заказан у поставщиков напрямую. Если этот препарат весь не удалить, то он может спровоцировать даже раковые клетки. Потому что непонятен состав», — поделилась пострадавшая Лилия Титова.

Доказать вину косметолога Татьяны Кузнецовой не удалось. Следствие затянулось, и дело закрыли из-за истечения срока давности.

«Чтобы установить данную тяжесть, нужно, чтобы в государственных экспертных учреждениях были данного опыта специалисты, но их нет», — комментирует юрист Галатея Большакова.

Оказалось, что Лилии укололи тот же «Дермахил». Его свободно продают на маркетплейсе, цена 800 рублей, а процедура обошлась в 11 тысяч рублей. За последний год число обратившихся после таких инъекций к профессиональным медикам, чтобы исправить последствия, увеличилось на 40%.

«Поступают иногда с очень тяжелыми абсцессами, которые являются жизнеугрожающей ситуацией, и они тут же с приема попадают к хирургу. Гнойный процесс может перейти в сосуды, в том числе и сосуды, которые кровоснабжают внутреннюю часть лица. То есть, соответственно, это ткани мозга», — рассказала профессор кафедры дерматовенерологии, косметологии центральной государственной медицинской академии Евгения Иконникова.

В интернете есть и дешевле, одну ампулу предлагают за 500 рублей. Договариваемся о встрече в Петербурге.

В Череповце другой продавец уверяет, что она не при делах — всем заведует сын. А что там продается и насколько легально — вообще не в курсе.

Продавать инъекционные препараты за пределами лицензированных организаций запрещено. Но в интернете десятки предложений на любой вкус и цвет. В комментариях покупатели признаются, что делают уколы сами себе дома. И это несмотря на то, что там же люди делятся плачевным опытом.

«Все препараты, для которых необходимы шприц, игла, инъекционные введения, все это запрещено для продажи на маркетплейсах. Он не может столько стоить ни при каком раскладе», — говорит глава ассоциации поставщиков и производителей медицинских изделий Ольга Златопольская.

На тех же маркетплейсах закупаются и косметологи, многие из них не имеют медицинского образования. Те, кто открывают свои кабинеты без лицензии. Обучиться делать уколы, как оказалось, тоже можно. Буквально за несколько дней. Вот один из так сказать мастеров учит прямо из-за границы.

Дистанционный урок мы получили бесплатно. Про образование никто и не спрашивал. А вот получить сертификат о прохождении обучения по специальности косметолога можно всего за пятьдесят тысяч рублей.

«Кто обучает, где обучает, где это происходит, кто смотрит. Шапки нет, маски нет, ничего нет. То есть это уже плохо, какая-то уличная одежда, какие-то непонятные здесь», — комментирует пластический хирург Нина Кобаладзе.

Проходить такие курсы могут исключительно медики с профильным образованием. Точно также, как и проводить инъекционные процедуры. Врач-косметолог — только он делает ботокс, филлеры и нити. Уколы допускают делать и медсестер, но строго по назначению врача. Только все это по бумагам. На деле все по-другому.

«Статистика показывает, что практически нет возбужденных административных дел по данной статистике, а органы Росздравнадзора и Роспотребнадзора также не занимаются серым рынком. Почему? Потому что они не имеют лицензии, соответственно, они не находятся в их поле надзора», — поделился директор «Национальной ассоциации клиник эстетической медицины» Александр Терентьев.

Сейчас административный штраф за ведение медицинской деятельности без лицензии две с половиной тысячи рублей. Их, конечно, ловят. Но через паузу эти же люди открывают новый кабинет. В стране по самым скромным оценкам семьдесят шесть тысяч таких точек. И каждый год их становится больше в среднем на пятнадцать процентов. Собственно, и шансы испортить внешность иногда на всю оставшуюся жизнь растут также.

