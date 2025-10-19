Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны и убийстве рыбака

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Barros

Уничтоженная американской стороной лодка не имела отношения к наркоторафику.

Колумбийский лидер Густаво Петро потребовал от США объяснений после уничтожения лодки, следовавшей из Латинской Америки. По его словам, Вашингтон нарушил суверенитет республики в территориальных водах. Соответствующее заявление политик опубликовал в социальной сети X (Twitter).

«Чиновники правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Карранса не имел никакого отношения к наркоторговле, его повседневной деятельностью была рыбная ловля», — написал Густаво.

Также президент Колумбии заявил, что судно дрейфовало с включенным сигналом бедствия — у него не работал один из двигателей.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации «очень большой» подводной лодки с наркотиками из Латинской Америки.

Он уточнил, что субмарина двигалась «по хорошо изученному транзитному маршруту наркоторговли». Двоих выживших членов экипажа вернут в Эквадор и Колумбию и передадут местным властям.

