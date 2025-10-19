Роспотребнадзор начал расследование в связи с массовым отравлением в Бурятии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Среди пострадавших 18 детей, все они доставлены в больницу.

Сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование после массового отравления жителей Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По предварительным данным, от пищевого отравления пострадали 43 человека. Все заболевшие госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

По словам главы Минздрава республики Евгении Лудуповой, среди заболевших 25 детей. В больницы доставлены 36 человек, включая 21 ребенка в возрасте от семи до 15 лет. Один из пациентов находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Как указано на официальном сайте Роспотребнадзора, все пострадавшие приобретали продукты в магазинах торговой марки «Николаевский» в Улан-Удэ.

В Следственном комитете рассказали 5-tv.ru, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве владельца и повара киоска с шаурмой приговорили к принудительным работам после того, как их продукцией отравились 26 человек.

