Умер басист группы Limp Bizkit Сэм Риверс

Фото: www.globallookpress.com/Marcus Golejewski

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Музыкант скончался на 49-м году жизни, о его смерти сообщили участники коллектива.

На 49-м году жизни умер басист американской группы Limp Bizkit Сэм Риверс. О кончине музыканта 18 октября сообщили участники коллектива в официальных соцсетях.

«Сегодня мы потеряли нашего брата. Нашего товарища по группе. Наш пульс. Сэм Риверс был не просто нашим басистом — он был настоящим волшебством. Пульс под каждой песней, спокойствие в хаосе, душа в звучании», — говорится в заявлении группы.

Музыканты подчеркнули, что его талант был «легким и естественным», а присутствие — «незабываемым».

«Он был человеком, который рождается один раз за жизнь. Настоящая легенда из легенд. Его дух навсегда останется в каждом ритме, на каждой сцене и в каждой памяти», — добавили участники Limp Bizkit.

Сэм Риверс был одним из основателей коллектива, появившегося в 1995 году. Группа быстро стала культовой и определила звучание целого поколения ню-металла.

Причины смерти музыканта пока не названы. Ранее сообщалось, что он страдал от проблем с почками и проходил лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.