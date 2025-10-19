ИКИ РАН: над Москвой и Петербургом можно увидеть полярное сияние

Ученые фиксируют резкое увеличения яркости природного явления.

Ночью с 18 на 19 октября 2025 года в широтах Москвы, Санкт-Петербурга и выше резко усилилась яркость полярных сияний. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По прогнозам астрономов, застать природное явление можно, начиная с 22:20–22:30 по московскому времени. Однако глазами его увидеть не получится. Как пояснили в лаборатории, для широт Москвы нужно использовать видоискатели телефонов и фотоаппаратов.

При этом на широте Санкт-Петербурга и выше до 23:40 по московскому времени наблюдалось уверенное увеличение яркости полярного сияния.

Тем не менее вероятность наблюдения свечения без техники для центральной части России крайне мала.

