Ставит рекорды: вулкан на Гавайях выбрасывает лаву на высоту более 450 метров

Вулкан Килауэа на Гавайях выбрасывает лаву на высоту более 450 метров
При этом газовое облако поднялось на высоту 4,8 километра.
Кадры мощного извержения вулкана Килауэа на Гавайях появились в сети. Специалисты зафиксировали выброс фонтанов лавы высотой более 450 метров. Об этом сообщил телеканал Hawaii News, ссылаясь на Геологическую службу США.
В материале источника говорится, что после нескольких дней бурления 17 октября из кратера Халемаумау начали вырываться столпы лавы. Спустя несколько часов они достигли небывалых рекордов: фонтан южного кратера практически достиг высоты 500 метров, а потоки северного кратера — около 330 метров.
Отмечается, что облако вулканического газа поднялось на высоту более 4,8 километра. При этом на юго-западе Большого острова архипелага были замечены мелкий пепел и частицы тонких стеклянных волокон. Местные их называют «волосами Пеле» в честь местной богини вулканов.
Они образуются из газа во время извержения, переносятся ветром и приводят к раздражению кожи или глаз.
