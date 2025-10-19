Зарази меня полностью: зачем родители устраивают «ветряночные вечеринки» для детей

Фото, видео: Смирнов Владимир/ТАСС; 5-tv.ru

В России наблюдается рост заболеваемости ветрянкой.

В России рост заболеваемости ветрянкой. Понятно, что всплеск этот сезонный. Не так давно начался учебный год, все оказались под одной крышей, и тут как раз инкубационный период в три недели, и вирус очень заразный. Это все как обычно по осени, но необычно, что в этом году число заболевших в отдельных регионах выше, чем в предыдущие годы, на 67%.

Особенно тревожная ситуация сложилась на Ямале, в Башкирии, Республике Алтай, Воронежской и Оренбургской областях, где детские сады закрываются на карантин. Проблем тут несколько.

Во-первых, от ветрянки нет вакцины, вернее, она есть, но она не обязательная и ее нельзя сделать бесплатно. Кроме того, она не российского производства, и ее не так много закупают даже для платных услуг. Ну и, наконец, популярность «ветряночных вечеринок».

Это когда в гости к ребенку, больному ветрянкой, специально приходят здоровые дети, чтобы уж наверняка. Логика у тех, кто ходит, следующая: ветряная оспа — болезнь неприятная, и чем раньше переболеть, тем меньше шансов на то, что будут осложнения в будущем. А они бывают иногда очень серьезные.

Так, по статистике ВОЗ, всемирной организации здравоохранения, среди детей в возрасте до 14 лет один летальный случай на 100 тысяч заболевших. А среди взрослых старше 21 года уже 25 случаев на ту же сотню. И ладно, в случае с ветрянкой есть минимальное оправдание — мол, бесплатной вакцины нет, но от других-то детских болезней есть, а некоторые родители сознательно их не делают.

Это вредная, крайне опасная, но популярная в узких кругах концепция естественного иммунитета вместо контролируемой иммунизации. Проще говоря, это логика антипрививочников.

Инфекционисты предупреждают: принудительное заражение ребенка ветрянкой или чем посерьезнее может привести к тяжелым осложнениям. Причем это ведь не заканчивается с детством.

Во взрослом мире есть всевозможные направления превентивной и предиктивной медицины, в том числе весьма странные. Речь о профилактике заболеваний, которых у человека еще нет. То есть можно регулярно принимать таблетки «на будущее». Например, пить аспирин для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Можно даже удалить что-нибудь на всякий случай: аденоиды, аппендицит, грудь, как Анджелина Джоли.

Если сделать генетическое тестирование, то все будет, так сказать, совсем по науке. Хотя никто не знает, помогает ли это «лечение» заранее, ведь болезнь может и не развиться. Наверное, не так мы представляем себе медицину будущего.

