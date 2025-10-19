От искусственной кожи до фальшивого мяса: кто и как наживается на эко-повестке

Фото, видео: IMAGO/W2Art/ТАСС

Приставка «эко» создает ложное впечатление, что речь идет о натуральном и безопасном материале.

Кентерберийский собор, 1400-летний символ Великобритании, главный храм страны теперь выглядит вот так: его стены изнутри разрисовали временными граффити, в которых содержатся вопросы-послания Богу типа «Ты там?», «Ты нас слышишь?», «Что будет, когда мы умрем?» и так далее.

И вся эта, так сказать, живопись появилась через несколько дней после того, как впервые женщина, Сара Маллалли, была назначена следующим архиепископом Кентерберийским. Граффити в соборе должно привлечь внимание к проблемам социально незащищенных групп.

И, как вы уже догадываетесь, автор инсталляции тоже человек непростой — поэт Алекс Веллис, квир*, то есть не такой, как все ориентации. Он просит обращаться к нему как они/их и порой подписывает стихи как «бесполый гоблин».

Проект вызвал широкий резонанс. Одни видят в этом открытость церкви к диалогу с обществом, а другие, и я бы сказал, нормальные люди, — кощунство. Но, увы, теперь это в Европе новая норма.

По другую сторону Ла-Манша, в ЕС, нравы не отличаются от туманного Альбиона. Еврокомиссия, руководящий орган союза, принял новую стратегию равенства запрещенного в России ЛГБТ*, на пять лет. Борьба с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности является «ключевым элементом европейских ценностей».

А это значит, что все 27 стран сообщества должны будут внедрить законы, гарантирующие «свободу быть самим собой» для всех граждан, включая несовершеннолетних. То, на чем обожглись в Штатах, когда школьникам навязывали смену пола, теперь будет узаконено в Старом Свете.

Постепенно вырисовывается картина того, во что превращается Европа, — в сообщество воинственных квир-эко-активистов, потому что «зеленую повестку» в ЕС тоже доработали на ближайшие пять лет, занимательную повесточку организовали.

Если коротко, то старушка Европа хочет стать эдаким поставщиком зеленых технологий для всей планеты, а чтобы это проходило успешнее, навязывать европейские эко-стандарты всему свету с помощью дипломатии и других уловок.

Как они надеются это сделать? Ведь что-то кому-то навязать можно силой, а в Европе ее уже почти не осталось, а стандарты зеленых технологий сейчас задает Китай, который производит 80% солнечных панелей, 70% ветряных турбин и где-то 70-75% электромобилей.

То есть реальность разбивает навязываемый нам образ. Ну, вы помните про европейский райский сад и джунгли вокруг. Да и к зеленым технологиям есть вопросы.

Например, взять те же ветряки. Про то, что они мешают птицам, уже говорилось и не раз, но тут выяснилось, что они мешают и рыбам, точнее, крабам.

Как установили ученые университета Портсмута, силовые кабели, что тянутся от каждой установки к берегу, создают электромагнитные поля, которые сбивают с толку крабов и частично их парализуют.

Вот так. Не все то полезное, что называется «эко» или выкрашено в зеленый цвет.

В российском правительстве тоже пришли к такому выводу, и Минпромторг выступил с инициативой запретить использовать такие маркетинговые термины, как «экокожа», «экологичная кожа», «экомех», «экопух» и так далее.

Подобные термины создают ложное впечатление, что речь идет о натуральном, экологически безопасном материале. На практике же под этими названиями чаще всего скрывается синтетика, которая порой и человеку вредит, а уж природе и подавно.

В общем, не все то «эко», что «био». Про большой зеленый обман расскажет корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Кожа из грибов, ананасовых листьев и кактусовые волокна. Новая ниша в мире экологичной моды.

«Когда продается что-то из экокожи, оно стоит ненамного дешевле, чем из настоящей кожи. Поэтому, конечно, здесь идет низкая себестоимость и высокая маржа», — прокомментировал маркетолог Андрей Арно.

Рынок эко-материалов с каждым годом только растет.

«Если мы говорим про синтетическое волокно, оно более простое в изготовлении и в использовании. И что там из него только не делают», — рассказывает доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золоторева.

Мы сравнили образцы химической кожи с обычной. Резали, поливали водой, кислотой и даже жгли.

От огня экокожа плавится и выделяет едкий дым, который по своей убойной силе превышает действие синильной кислоты и цианистого калия.

Вот сравнение под микроскопом: толстый монолитный слой полимера, непроницаемый ни для воздуха, ни для влаги. То есть химическая кожа просто не дышит, говорят специалисты. Поэтому отсюда и раздражения, аллергия и высыпания на теле человека.

А микрочастицы ПВХ человек вдыхает, они оседают в легких, попадают в кровь. Экокожа — это камуфляж одного из самых вредных материалов на планете — микропластика. Отсюда риск онкологии, гормональных сбоев, астмы.

«По свойствам ткани дышать, пропускать влагу, не выпускать пот натуральная кожа. Тут просто будет выигрывать по сравнению с экокожей», — комментирует ведущий специалист базовой кафедры химии, инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Анпилова.

Маркетологи приучили обновлять гардероб каждые полгода, а то и чаще. Поэтому груды синтетики сметаются с полок магазинов.

Несмотря на приставку «эко», производство такой ткани — это химический процесс. Альтернатива, полученная наукой. Ее основа — поливинилхлорид и полиуретан — те самые производные нефти, борьба с которыми является одним из символов зеленого движения.

Старую одежду из западных стран свозят в Африку. Например, в Гане грузовики тоннами сваливают одежду, которая не гниет. В земле эта ткань будет разлагаться 40–50 лет. А если такая свалка загорится, ядовитый дым вокруг убьет все живое.

«Это очень опасная для природы история. Если взять натуральный мех, шерсть, то это чистый белок. И в земле он разлагается буквально за два года», — поясняет певица Вика Цыганова.

«Зеленые» капиталисты за прошлый год заработали почти полмиллиарда долларов.

«На семь процентов больше выручки приносят такие товары. То есть это говорит не только о том, что люди говорят в исследованиях: „Мы готовы“. Но и то, что они реально выбирают такие товары», — сказала руководитель отдела по связям с общественностью и экологическому просвещению Экологического союза Ксения Илларионова.

Одним из крупных игроков рынка искусственной одежды остаются ушедшие из России H& M и Zara. Правда, гиганты моды в погоне за экологичной одеждой из хлопка вырубили гектары девственных лесов в Бразилии. Такая вот забота об экологии.

«Продвижение так называемой зеленой темы, которая на деле таковой не является, привело к тому, что мы разрушаем экосистемы, губим окружающую среду ради производства, которое лишь на словах является «зеленым», — пояснил эксперт в области экологии Фабьен Бугле.

Четыре миллиона триста тысяч гектаров, именно столько тропических лесов Индонезии вырубят под плантации сахарного тростника и риса для биопластика. Масмаркеты давно обвиняют в так называемом гринвошинге.

«Зеленое отмывание», если буквально переводить, когда за картинкой исследования зелёной повестки устойчивого развития на самом деле ничего, по сути, не меняется», — сказал заместитель директора по науке ИМЭМО РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Владимир Миловидов.

«Введение покупателя в некоторое заблуждение относительно экологических качеств продукта. И искусственный мех — это не мода, это детище маркетологов», — комментирует эксперт моды Мария Третьякова.

Слово «био» буквально на всем. Продавцы уверяют, все ради защиты природы и выживания человека, даже сокращение его популяции.

«Это климатическая повестка, экологическая, которая предусматривает ограничение численности населения Земли, чтобы не было якобы голода, снижения выброса углекислого газа СО2», — говорит кандидат экономических наук и независимый экономист, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

На климат по заказу власти Евросоюза потратили миллионы евро налогоплательщиков. Действовали через посредников. Одна из таких компаний, которая щедро раздает гранты зеленым боевикам, — Climate Emergency. Она, например, несколько лет назад поддержала движение Just Stop Oil, чьи сторонники закидали полотно Ван Гога «Подсолнухи» томатным супом.

Возглавляет фонд Climate Emergency внучка основателя нефтяной компании Getty Oil — Эйлин Гетти. Она верит, точнее уверяет всех, что глобальное потепление вызвано загрязнением окружающей среды, источником которого являются коровы.

Они — источник метана, а он разрушает планету. Эко-активисты за нефтедоллары требуют сократить поголовье скота. Европейские фермеры признаются, последние годы они живут словно вне закона.

«Постоянно обвиняют во всех проблемах, особенно экологических. Фермеры загрязняют окружающую среду, фермеры наносят ущерб природе. И это серьезные обвинения», — поясняет фермер Джерон Ван Маален.

Зеленые призывают перейти на искусственное мясо. Вот только, согласно исследованию Калифорнийского университета, опубликованному два года назад, углеродный след одного килограмма синтетической говядины в 25 раз больше, чем у килограмма, выращенной естественным путем.

«Просто по каким-то компонентам оно приближено к мясу, по каким-то компонентам, но оно не является стопроцентной заменой мясу», — объясняет диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Вот это один из их мясных продуктов, котлеты из гороха, цена за шесть штук — полторы тысячи рублей.

«Это совершенно не напоминает мясо. Иллюзия была бы, что действительно едим мясо, этой иллюзии нет», — сказала заместитель директора по научной работе Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Анастасия Семенова.

Крупный капитал давно понял, тренд на экологию — это не угроза, а золотая жила. И пока народ разберется, что к чему, модные гиганты уже сколотят состояние.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

