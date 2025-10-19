Наедине с собой: Саркози будет отбывать тюремный срок в одиночной камере
Экс-президент Франции Саркози будет отбывать тюремный срок в одиночной камере
Фото: EPA/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Условия содержания бывшего французского лидера будут отличаться от стандартных.
Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюремного заключения, будет отбывать наказание в одиночной камере. Об этом сообщил BFMTV, ссылаясь на источники.
По информации телеканала, с 21 октября Саркози будет содержаться в изоляторе тюрьмы Ла Санте, которая расположена на юге Парижа.
Французские журналисты полагают, что условия содержания бывшего президента будут отличаться от стандартных. Более того, они вполне приемлемы: заключенным предлагают отдельные камеры площадью десять-двенадцать квадратных метров, оборудованные душевыми.
Кроме того, у Саркози будет телефон, по которому он сможет связываться с утвержденными администрацией контактами, а также возможность двух свиданий в неделю.
До этого парижский уголовный суд 25 сентября признал Саркози виновным по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году. Тогда политик отказался просить президента Франции Эммануэля Макрона о помиловании после вынесения приговора, заявив, что «будет спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой».
Как ранее рассказал 5-tv.ru, Макрон назначил нового премьер-министра Франции.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.