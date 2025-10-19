Фото, видео: Alexander Welscher/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Принудительная высылка россиян — яркий пример системной русофобии.

Русские окончательно признаны в Латвии людьми второго сорта. Это произошло 13 октября, когда было прекращено всякое социальное обслуживание 841 гражданина, которые имеют постоянный вид на жительство в стране, но не выполнили ряд новых требований, например, не сдали экзамен на знание латышского языка.

Обсуждается вопрос об их депортации. И частично она уже началась — несколько пенсионеров на этой неделе уже были отправлены через границу, как говорится, с вещами.

Это яркий пример системной русофобии, которая давно укоренилась в Прибалтике и теперь набирает обороты по всей Европе. В таких условиях роль независимых голосов, способных донести альтернативную точку зрения, становится критически важной.

На этой неделе свой 20-й день рождения отметил уникальный проект — RT (Russia Today). Телеканал, ставший мультиязычной площадкой для борьбы за правду. Когда стала развиваться культура отмены по отношению к тем, кто вне либерального мейнстрима, не только к русским, тут и проявилась особая миссия RT — дать слово экспертам, лидерам общественного мнения, чью позицию невозможно услышать ни по одному западному каналу. Достаточно сказать, что именно RT следили за судьбой разоблачителя Джулиана Ассанжа, и только они сумели снять его арест.

На юбилей, который отмечали в Большом театре, приехали гости и друзья со всего мира — потомки де Голля и Бисмарка, президенты и премьер-министры из стран Латинской Америки, депутаты Европарламента. Выступая с поздравлением, президент Владимир Путин отметил, что благодаря телеканалу RT мы слышим целую палитру разных голосов со всей Земли.

«Желаю продолжать развиваться, находить новые форматы и новые темы в острой борьбе за умы и сердца людей. И чтобы побеждать в этой борьбе, необходимо и дальше использовать ваше секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие — правду. Голос правды, голос России должен звучать громко, уверенно и убедительно», — отметил Владимир Путин.

Глава государства отдельно отметил мужество журналистов, работающих в горячих точках, включая зону СВО. С некоторыми из них, а также с героями документальных фильмов телеканала он встретился отдельно. Юбилей RT напоминает: в мире, где информация — оружие, донесение правды становится актом сопротивления. Но русофобия идейная подпитывает более опасный тренд — милитаризацию Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.