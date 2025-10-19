Фото, видео: © РИА Новости/Командование обороны Дании; 5-tv.ru

Польша и Италия затягивают с экстрадицией подозреваемых в теракте газопроводах.

В громком деле о подрыве газопроводов «Северный поток», этом энергетическом теракте, новый поворот. Передача двух подозреваемых Германии, которая ведет расследование, неожиданно застопорилась.

Польша своего подрывника Владимира Журавлева и вовсе отпустила на свободу. В Италии подозреваемый Сергей Кузнецов забуксовал в судебной системе. Сначала вроде одобрили его передачу, потом сняли одобрение. Ждем новое заседание.

Адвокаты обоих подозреваемых в подрыве используют одну и ту же аргументацию. Во-первых, мало доказательств предоставила Германия. Судья Польши посчитал, что доказательств просто нет, а кроме того, адвокаты настаивают, что их подопечные в принципе невиновны, поскольку выполняли приказ как солдаты.

Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал итальянский адвокат Сергея Кузнецова.

«Международное обычное право говорит: „Солдаты не несут личной ответственности за действия, совершенные по военным приказам“. Мы убеждены, что Германия осведомлена о военном характере этой операции и, вероятно, о ее исполнителях. И если это так, они должны были заявить об этом с самого начала. Мне кажется крайне странным, что украинское правительство полностью отвернулось от собственного солдата», — заявил Никола Канестрини.

Это коренным образом переворачивает всю официальную версию, которую мы, правда, знаем в основном из европейских СМИ. А она гласит, что это некая группа неравнодушных украинцев, так сказать, энтузиастов, на свой страх и риск нырнули, взорвали и так далее. А выходит, что не энтузиасты, а солдаты, и был, значит, приказ подорвать трубопровод, который вообще-то и не российский, им владеет консорциум международных компаний.

Вопрос: чей был приказ устроить промышленный теракт? Я думаю, этот козырь вынут из рукава, когда дойдет дело до выборов. А они рано или поздно на Украине состоятся, и Зеленский уже готовит потихоньку себе поляну.

Он убрал неудобного мэра Одессы под предлогом, что, мол, у него есть русский паспорт. СБУ, служба безопасности Украины, даже опубликовала некий документ, который, впрочем, многие эксперты признали подделкой.

Изгнанный мэр, в свою очередь, уверяет, что это не у него, а у жены одесского губернатора русский паспорт. В общем, Украина в своем репертуаре.

Но факт остается фактом — русскоязычную Одессу зачищают подо что-то. Возможно, не только под выборы. Это же самый крупный порт Украины на Черном море, в котором давно и серьезно обосновались британцы.

Именно британские спецслужбы стоят за громкими терактами и диверсиями на территории Российской Федерации. Но осуществляли их украинские силовые ведомства, об этом прямо заявил глава ФСБ. Интерес островного государства при этом, по словам Бортникова, прежде всего коммерческий. Заработать на программе вооружения Европы, а также идеологический — добиться поражения России. Впрочем, что тут первично, что вторично, вот так с ходу и не скажешь.

Новое расследование издания The Guardian, возможно, приоткрывает тайну, почему Борис Джонсон был так настроен воевать и добивался срыва мирных переговоров между Москвой и Киевом. Оказывается, есть у него друг, а точнее спонсор, некий Кристофер Харборн. Мутный тип, миллиардер с формально тайским паспортом, но владеющий акциями производителей оружия в Британии.

И его Джонсон по крайней мере один раз брал с собой в поездку на Украину в сентябре 2023 года. Вот Джонсон, вот мэр Львова — по левую руку, а по правую с бородой — Харборн. И его фирмы после этого увеличили поставки оружия на Украину.

Кто там кого использовал: Харборн Джонсона, чтобы заработать, или Джонсон Харборна, чтобы опять же заработать и насолить русским, не так важно. Главное, что есть прямая связь между оружейниками и политиками. Но продажность Джонсона уже вовсю обсуждают в Европе.

«Он добивался продолжения войны на Украине, чтобы поставить Россию на колени. Впрочем, вы хорошо знаете: русский становится на колени, только когда хочет завязать себе шнурки», — прокомментировал ситуацию премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Спасибо товарищу Фицо за этот образ. Я бы сказал, что русские встают на колени, чтобы помолиться. Но пусть каждый останется при своем. Как бы то ни было, продолжать воевать Киеву все сложнее, банально не хватает людей.

Прокуратура Украины опубликовала свежие данные по дезертирам. За последний год, с сентября 2024 года по этот сентябрь, их количество выросло кратно — минус 200 тысяч человек. При том что за первые два года конфликта их было менее 100 тысяч. Все чаще тем, кто ловит рекрутов, сотрудникам ТЦК, дают физический отпор, отбивают потенциальных солдат.

И вот на какой эксперимент пошли в Тернополе — там привлекли к работе в военкоматах бойцов 3-й штурмовой бригады ВСУ, ее костяк составляет бывший «Азов»*.

Однако вместо непопулярной, но в целом законной работы эти военные начали похищать мужчин, требовать выкуп. То есть это была охота на людей буквально.

Неизвестно сколько бы это продолжалось, если бы азовцы не нарвались на тренера местной футбольной команды. Он вызвал подмогу — драка, скандал. В результате шестеро военнослужащих бригады были арестованы по подозрению в пытках, грабежах и вымогательствах.

В бригаде отрицают системный характер нарушений, мол, это частная инициатива. Вот только это больше похоже на «пробу пера». Надо же как-то гнать солдат в окопы.

В связи с этим возникает вот еще какой логичный вопрос: а что, у азовцев уже нет дел на фронте? Или бригаду изначально создавали для борьбы с внутренними врагами? Эмиль Тимашев подготовил сводку с передовой.

Бои на Краснолиманском направлении разгораются с новой силой. Чтобы окончательно развалить оборону ВСУ, российская армия обрушила на боевиков всю мощь двух войсковых группировок.

Западная, зачистив Серебрянский лес, ударила сразу с двух направлений — на город Северск и поселок Ямполь, откуда открывается дорога на Красный Лиман.

Противник под постоянным плотным огнем.

Вот группа ВСУ решила поискать укрытия в лесу, один из боевиков замечает в небе наш беспилотник, но не придает значение, в это же время наш расчет уже получает координаты.

Расчет командира орудия с позывным «Банши» — один из самых результативных на этом участке фронта. Выиграл все контрбатарейные схватки и выдержал бесчисленные налеты вражеских дронов, продолжая снова и снова вести огонь по противнику.

«Больше двух тысяч снарядов туда долетело. <…> Жгли все подряд. ПВД, БПЛА жгли, работали хорошо», — рассказывает командир орудия с позывным «Банши».

В ближайшее время бойцы 83-го артиллерийского полка наконец-то смогут сменить позиции. Расчеты перекатываются вперед вслед за пехотой, которую и прикрывают. Этого момента они ждали почти два года.

«У нас уже все готово, только ждем приказ. Там на месте нам более суток не понадобится», — вспоминает солдат с позывным «Магас».

Здесь, на краснолиманском направлении, отлично слышно, как оживился фронт, начинается плотная работа наших расчетов БПЛА и артиллерии. Противник постепенно откатывается назад, наши войска идут вперед.

Блиндажи боевиков разлетаются в щепки, еще один опорник уничтожен, а украинская техника горит, так и не успев эвакуировать вражескую пехоту. Так работают танкисты 72-й бригады третьего армейского корпуса южной группировки войск.

Здесь наши подразделения продолжают вести бои в окрестностях Константиновки — крайне важного для ВСУ города, который прикрывает дороги на Славянск и Краматорск.

Только вернувшись с боевого задания, экипаж Т-80 сразу же готовит машину к следующему выезду.

Командир танка с позывным «Малой» на фронте уже четвертый год, пришел добровольцем сразу же после срочной службы. Говорит, сейчас на поле боя все решает скорость.

«Танк сейчас… быстрота решает. Быстро приехал, отработал, быстро уехал… Они только начинают взлетать, искать, где мы работали, а нас там уже нет, мы уже уехали», — рассказал командир танка Т-80 с позывным «Малой».

Киевскому командованию ничего не остается, как вновь и вновь бросать в огонь резервы. Но заткнуть все дыры в лопнувшей обороне просто невозможно. Не хватает людей.

«Последние месяца два-три очень сильно активизировалось. Очень. Наши идут, давят. Мы же смотрим это все по прицелам. У нас прицел только больше и больше», — говорит старший офицер артбатареи с позывным «Сива».

Северск и Красный Лиман, эти города считаются точкой опоры боевиков на всем направлении. Их потеря грозит ВСУ обрушением всего фронта.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.

