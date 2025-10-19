Без тепла и электричества: у Киева нет денег на закупку энергии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Oleksii Chumachenko; 5-tv.ru

Украина, например, в зиму входит с откровенно темными перспективами. И дело не только в ударах российских ВКС. Вопрос в финансах.

Этой зимой Украина должна будет закупать электричество, уже закупает на уровне двух гигаватт. Теоретически может и больше, но опять же денег нет. Энергетики готовятся перейти на расписание два через четыре — четыре часа без света, два со светом.

А также Киеву нужно более четырех миллиардов кубометров газа.

Правительство Украины в целях экономии даже сократило отопительный сезон. Потом попытались отыграть назад, мол, это был указ не для людей, а для поставщиков.

Но суть остается та же — лишних кубометров нет, как и лишних киловатт.

Нефть, несмотря на все прогнозы и зеленые программы, — мировой товар номер один, и ее потребление стабильно растет год от года.

Выступая на пленарном заседании российской энергетической недели, президент выдвинул интересное предложение — разместить дата-центры в регионах, богатых углем. Дата-центры — это стеллажи серверов для обработки и хранения информации. И они потребляют огромное количество энергии. Символично. Уголь, самый традиционный углеродный источник, становится опорой для цифровой эпохи. На какое место в ней мы претендуем? Узнал Игорь Балдин.

В залах Манежа смешение языков — французский, пушту, английский, бирманский. Российский энергетический форум как магнит притягивает ученых, политиков и бизнесменов со всех континентов.

Для того чтобы понять, как работают санкции, достаточно взглянуть в этот зал. Здесь сотни делегатов из 86 стран. С нами полмира.

Ну если, а еще точнее — две трети населения планеты. Уже в нулевой день форума подписаны соглашения с Ираном, Мьянмой и Вьетнамом.

«Мы встречались с российскими партнерами. Обсудили будущие поставки нефти, электрификацию, проекты в атомной сфере», — прокомментировал министр энергетики Судана Аль-Муатасим Ибрагим.

«Мы получили хорошую поддержку от вас, чтобы строить и модернизировать наш энергетический сектор», — рассказал вице-премьер Вьетнама Буй Тхань Шон.

И это ведь та самая Россия-бензоколонка, которая, по версии главы Еврокомиссии, вытаскивает последние чипы из холодильников.

Министр иностранных дел Венгрии учит русский — немудрено: в Пакше мы строим вторую АЭС, которая полностью закроет потребность страны в электричестве. Вот и интервью «Известиям» Петер Сийярто выкладывает в свои соцсети с подписью «первый вопрос» — он о российском нефтепроводе, что скоро соединит Будапешт и Белград.

«В моем понимании, чем больше трубопроводов, тем лучше, тем выше наша энергетическая безопасность, которая немыслима без России», — говорит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

И это только один из сотен энергетических проектов, которые Россия сейчас развивает по всему миру.

«В ближайшие 25 лет выработка электроэнергии в мире удвоится. Причем около 85% дополнительного спроса будет формироваться за пределами так называемых развитых экономик, в странах Глобального Юга. Российская энергосистема — одна из крупнейших в мире», — сказал президент России Владимир Путин.

Для понимания немного цифр: восьмая часть от всего мирового экспорта угля — да, на нем и сейчас работают сотни тысяч предприятий — приходится на Россию, то же касается и нефти, которую у нас закупают практически все, и даже воинственная Европа, только тайком.

«Развитие всей мировой экономики зависит от энергетики. Поэтому важно сохранять партнерство, взаимодействие между странами», — ответил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Но если в нефтяной и газовой отрасли у нас есть достойные конкуренты — в Персидском заливе, например, то в технологиях атомной энергетики Россия шагнула так далеко, что другим и не снилось.

«По всему миру построено 110 энергоблоков отечественного российского дизайна. Россия единственная в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. И, строя за рубежом, мы не просто возводим объекты, а вместе с партнерами создаем будущее энергетического сектора и смежных отраслей», — прокомментировал президент России Владимир Путин.

Прямо сейчас Россия возводит 39 атомных энергоблоков в 12 странах. Размах серьезный — от Индии до Боливии. 90% всех новых АЭС в мире — наши. Вот только месяц назад новые реакторы отправили в Египет, Турцию, а уже поступают очередные заказы.

«Двенадцать блоков в Турции? Это станция Аккую, это Синоп, по которому мы ведем переговоры, и, скорее всего, Тракия — еще одна площадка», — сказал генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

На площадке форума с нашими предложениями ознакомилось и руководство Саудовской Аравии.

Но ведь и Западная Европа спокойно себе жила на российских энергопоставках, пока не подорвала собственную экономику вместе с «Северными потоками». Вот наглядная разница — цены на газ и электричество у тех, кто по-прежнему импортирует наши энергоресурсы, заметно отличаются от общеевропейских.

«Их производство становится нерентабельным, они сокращают свои рабочие коллективы. Технологии начинают терять, а наши специалисты наращивают, наращивают и становятся технологическими лидерами. Потому что собственный рынок позволяет производить продукцию на хорошем, рентабельном уровне. Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас, и так и будет развиваться этот процесс и дальше. Что сделали-то? Это купил билет — и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то», — высказался президент России Владимир Путин.

Последствия отказа от российских углеводородов для той же Германии просто катастрофичны. По итогам прошлого года там обанкротились и закрылись почти 200 тысяч компаний — такого не было со времен мирового финансового кризиса.

«Европейцы потеряли рынок, куда они сбывали свою продукцию, особенно пострадал немецкий авторынок, когда они взяли и заменили ваши энергоносители на другие, более дорогие. После всего произошедшего, думаю, это правильно, что Россия развернулась на юг и на восток. Надо было бы это сделать еще раньше», — рассказала экс-министр иностранных дел Австрии (2017–2019 годов) Карин Кнайсль.

Запад оказался в сложном положении, зависимом от, как там нас называют, страны-бензоколонки. Оказалось, бензин нужен всем — за 25 лет потребление нефти выросло на десять процентов, электричества — на 50%.

«У России много природных ископаемых, особенно газа, у вас прекрасные технологии, все хотят с вами работать. А если кто не хочет, то совершает ошибку», — сказал министр электроэнергетики Мьянмы Таун Хан.

Как бы кто тому ни противился, наша страна — это уже пятая часть от всего мирового рынка энергоресурсов. А спрос на них только увеличивается. Азия, Африка, Латинская Америка — гигантский, быстрорастущий рынок. И здесь никто не сомневается: у России там хорошие перспективы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.